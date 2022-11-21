Сборные Англии и Ирана обменялись голами, Сака оформил дубль

В эти минуты в Катаре проходит второй матч в рамках чемпионата мира по футболу. После выноса мяча в поле голкипером сборной Ирана английские футболисты быстро доставили мяч на правый край штрафной, Букайо Сака технично водился, сделав немало касаний, и в итоге метров с 15 несильно, но точно пробил в левый нижний угол ворот, не оставив шансов соперникам.

Счет стал 4:0, для Саки это уже второй гол в этом поединке. Сначала отличился Джуд Беллингем, также результативная попытка в активе Рахима Стерлинга.

На 65-й минуте иранцы отыграли один мяч. Короткий пас от правого угла штрафной в центр, и Мехди Тареми в касание пробил под перекладину - 4:1.

Почитать текстовую трансляцию матча между сборными Англии и Ирана можно на LiveResult.ru.