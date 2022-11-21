​Такого на чемпионатах мира ещё не было: Сборная Ирана сделала 6 замен

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Ирана не смогла составить достойную конкуренцию Англии. На табло горит счёт 6:1 в пользу англичан, играть осталось ещё несколько минут.

Любопытно, что главный тренер иранской национальной команды Карлуш Кейруш по ходу игры сделал сразу шесть перестановок в составе. Дело в том, что вратарь Алиреза Бейранванд в начале игры был заменён по подозрению в травме головы. С недавних пор такая замена не входит в лимит из пяти доступных замен.

Таким образом, шесть замен в составе одной команды в матче чемпионата мира было сделано впервые в истории.