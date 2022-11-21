Петржела: «Иран обыграла бы и Россия»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о крупной победе сборной Англии над Ираном в стартовом туре группового раунда чемпионата мира – 2022. Британская команда уверенно выиграла со счетом 6:2.

«Иран обыграла бы и Россия. Но меня удивила Англия. Отличная разгромная победа в первом же матче. Но они не являются фаворитами. Фавориты - Бразилия и Аргентина», - цитирует чешского тренера издание «Чемпионат».

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии встретится с командой США, а в третьем померяется силами с валлийцами.