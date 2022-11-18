Мэддисон может пропустить первый матч в Катаре

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон вряд ли сможет принять участие в игре против Ирана, сообщает The Times.

Возможность Мэддисона сыграть в первом матче чемпионата мира находится под большим сомнением из-за травмы колена. Футболист пропустил уже два дня тренировок в общей группе и занимался отдельно. Англичане верят, что Мэддисон восстановится к следующим играм и не планируют делать изменения в заявке на турнир. Медицинский штаб убедил тренеров, что повреждение незначительно и не помешает футболисту в следующих играх.

Англичане сыграют с Ираном 21 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.