Сборная Англии забила шестой гол в ворота иранцев

Второй матча чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Англии и Ирана, может стать самым результативным во всём турнире. На 90-й минуте противостояния счёт стал 6:1. Каллум Уилсон прорвался по правому краю поля, проник в штрафную, выманив на себя голкипера, после чего отыграл на Джека Грилиша, которому не составило труда забить очередной гол.

Ранее отличились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дубль), Рахим Стерлинг, Мехди Тареми и Маркус Рэшфорд.

Отметим также, что арбитр компенсировал сразу 10 минут к времени второго тайма. При этом первая половина поединка была продлена на 14 минут.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.