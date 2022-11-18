Шоу рассказал, кто из юниоров сборной Англии удивил его больше всех

Защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал, кто из молодых игроков сборной Англии произвёл на него самое сильное впечатление. Таким оказался Джуд Беллингем – молодое дарование англичан. В нынешнем сезоне он выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Джуд удивил меня больше всех. Он еще молод, и талант, которым он обладает, невероятен», - сказал Шоу Hitc.com.

В текущем сезоне Джуд Беллингем сыграл 22 матча во всех турнирах. В них он отличился девять раз, а также отдал три ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро.

Помимо Беллингема, Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии ещё несколько звёздных молодых игроков. Например, Букайо Саку из лондонского «Арсенала» и Фила Фодена из «Манчестер Сити».

Англичане на мундиале в Катаре выступят в группе В. Их соперниками станут сборные США, Уэльса и Ирана. Первый матч против иранцев состоится 21 ноября.