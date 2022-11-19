Ремсдейл заявил, что сборная Англии уже тренирует пенальти, а Сака готов подойти к точке на ЧМ-2022

Голкипер сборной Англии Аарон Ремсдейл обсудил с журналистами больную для англичан тему.

Команда Гарета Саутгейта уступила в финале прошлогоднего чемпионата Европы, проиграв Италии в серии пенальти. Одним из промахнувшихся тогда стал вингер «Арсенала» Букайо Сака, который, по словам Ремсдейла, не побоится вновь исполнить одиннадцатиметровый на предстоящем мундиале.

«У Букайо нет никаких проблем с этим. С того дня он реализовал четыре пенальти из четырёх. Думаю, он понял, что это был просто несчастный случай», – цитирует Telegraph одноклубника Саки по «Арсеналу», рассказавшего также, что полевые игроки сборной Англии уже оттачивают исполнение пенальти, однако делают это без участия вратарей, чтобы не рисковать утратить уверенность в себе.