3 гола за 10 минут: сборная Англии громит соперников из Ирана

Матч чемпионата мира между сборными Англии и Ирана получается весьма результативным. При этом счёт был открыт лишь на 35-й минуте, но в следующей десятиминутке британцы фактически гарантировали себе победу. Джуд Беллингем прицельно пробил головой, открыв счет. Его почин поддержал Букайо Сака ударом с левой ноги. На 45-й минуте Гарри Кейн прорвался по правому краю поля и точно прострелил к линии вратарской на Рахима Стерлинга, который не имел права здесь сплоховать - 3:0.

Примечательно, что к регламентированному времени первого тайма рефери добавил сразу 14 минут. Причиной стали длительные паузы из-за травмы головы иранского голкипера.

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