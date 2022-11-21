Мостовой дал прогноз на матч Англия - Иран

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа ЧМ-2022 между Англией и Ираном.

«Текущая форма Англии неидеальна, что дает шансы Ирану на очки. Но класс и исполнительское мастерство сыграют решающую роль. Номинальные хозяева смогут в сложной борьбе добыть три очка», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок сборных Англии и Ирана состоится сегодня, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Мундиаль стартовал 20 ноября матчем Катара против Эквадора. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2.