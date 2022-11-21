Иран установил новый антирекорд ЧМ

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Сборная Англии практически не отдавала мяч сопернику, сделав за первый тайм 366 передач. Это второй результат в истории чемпионатов мира после испанцев с 395 передачами в матче с Россией в 2018 году.

В то же время сборная Ирана сделала лишь 46 передач - абсолютный антирекорд мировых чемпионатов с момента начала подсчета подобной статистики.

Следить за событиями матча чемпионата мира по футболу между Англией и Ираном можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.