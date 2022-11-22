Саутгейт рассказал о состоянии Кейна

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о состоянии нападающего команды Гарри Кейна после матча первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022 против национальной команды Ирана (6:2).

«Думаю, с Кейном все в порядке. Против него совершили достаточно грубый подкат, однако он смог продолжить встречу. Я решил заменить Гарри в тот момент, когда мы могли себе это позволить», - передает слова специалиста таблоид The Mirror.

В прошедшей встрече нападающий отметился двумя результативными передачами. Во втором туре сборная Англии сыграет против команды США.