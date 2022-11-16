Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает пользоваться доверием рулевого сборной Англии, несмотря на неудачи в клубе.

29-летний футболист неуверенно провёл прошлый сезон, а в нынешней кампании и вовсе лишился места в основе, проведя всего четыре матча в рамках Премьер-лиги. Как утверждает журналист Сами Мокбель, представляющий издание Daily Mail, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил Магуайру, что тот будет важным игроком команды на чемпионате мира в Катаре. Специалист считает центрбека одной из ключевых фигур в составе наряду с Гарри Кейном и Джорданом Хендерсоном.

Сборная Англии поборется за путёвки в 1/8 финала мундиаля с соперниками из Ирана, США и Уэльса.