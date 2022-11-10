Ширер не верит в английскую сборную - считает, что она не пройдёт дальше 1/4 финала

Бывший бомбардир английской сборной Алан Ширер не особо верит в потенциал сборной Англии на предстоящем чемпионате мира. Он считает, что у команды будут проблемы в обороне, и повторить выход в полуфинал, как четыре года назад в России, не получится. Ширер полагает, что команда остановится в четвертьфинале.

- Турнирная сетка выглядит так, что в четвертьфинале нашу команду будет ждать сильный соперник. Может, сборная Франции, может, бельгийцы, может, испанцы или португальцы. В любом случае это будет сильный соперник. Так что я не думаю, что удастся повторить успехи последних двух больших турниров, - цитирует Ширера The Athletic.