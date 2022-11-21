​Сборная Англии забила 6 голов после 7 ударов в створ

Сборная Англии на мажорной ноте стартовала на чемпионате мира. Команда Гарета Саутгейта разгромила Иран со счётом 6:2. «Три льва» показали хорошую реализацию ударов в створ в голы. Англичане забили шесть раз при семи ударах в створ ворот соперника.

Отметим, что всего футболисты сборной Англии пробили в направлении ворот 13 раз.

Кстати говоря, Сборная Ирана свои два гола забила при трёх ударах в створ.

Помимо сборных Англии и Ирана в группе В также выступят национальные команды США и Уэльса. Свой очный матч первого тура они проведут в понедельник вечером. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.