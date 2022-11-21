Генич дал прогноз на матч Англия - Иран

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Англии и Ирана в стартовом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Иран упрется, англичанам будет очень непросто, особенно отталкиваясь от футбола Саутгейта. Если и выиграют англичане, то максимум с разницей в 1 мяч. Мой прогноз - Иран с форой (+1,5)», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Встреча сборных Англии и Ирана состоится сегодня, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета силами померяются национальные команды США и Уэльса.