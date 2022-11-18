Руни: «Рэшфорд может стать очень важным игроком для Англии на чемпионате мира»

Бывший нападающий и лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от выступлений Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира. Напомним, форвард «Манчестер Юнайтед» вернулся в заявку «трёх львов» после успешного старта сезона в Английской премьер-лиге.

«Я всё ещё думаю, что Рэшфорд может стать очень важным игроком для Англии на чемпионате мира. Он набрал хорошую форму в «Манчестер Юнайтед», – сказал Руни в интервью The Times.

В нынешнем сезоне на счету Рэшфорда уже четыре гола и две результативные передачи в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице.