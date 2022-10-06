Защитник «Манчестер Сити» Уокер может пропустить чемпионат мира в Катаре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник «горожан» и сборной Англии Кайл Уокер из-за травмы рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

Испанский специалист не смог назвать точный срок восстановления своего подопечного, однако отметил высокую значимость мирового первенства для Уокера.

«У него повреждение верней части тела, он будет отсутствовать какое-то время. Я не знаю сколько. Надеюсь, он успеет восстановиться к чемпионату мира, как и Кэлвин Филлипс. Знаю, насколько важен этот турнир для игроков», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. Английской сборной на групповом этапе турнира будут противостоять команды США, Ирана и Уэльса.

В текущем сезоне 32-летний Уокер провёл в составе «Манчестер Сити» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.