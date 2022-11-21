Англия и Иран сыграли самый долгий матч в истории чемпионатов мира

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три гола англичане забили во второй половине встречи, и это было повторение рекорда по количеству голов для сборной Англии в матче чемпионата мира.

Но также этот матч оказался самым долгим в истории чемпионата мира - в общей сложности два тайма продлились 117 минут 16 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал матчу между сборными Боливии и Южной Кореи на американском чемпионате мира 1994 года, тогда матч продлился 103 минуты 56 секунд.