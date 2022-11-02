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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейн признался, что не думает о возможном получении травмы в преддверии ЧМ-2022

02 Ноября 2022 • 19:24 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Форвард сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о риске получения травмы в преддверии чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Кейн сказал The Sun, что многие футболисты держат в голове предстоящий турнир, поэтому боятся получить травму, но лучшие игроки всегда выкладываются на 110 процентов. Кто-то может осторожничать и беречь себя, но иногда это может сыграть с ними злую шутку, добавил нападающий.

Напомним, предстоящий чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября. В первом туре сборная Англии встретится со сборной Ирана, игра состоится 21 ноября, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Англии Гарри Кейн
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АНГЛИЯ ИРАН
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