Азмун: «Не могу больше молчать»

Бывший нападающий казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Сердар Азмун сегодня выступает в Германии за леверкузенский «Байер». Он решил высказаться по поводу волнений, которые имеют место в Иране. Азмун заявил, что не может больше молчать, даже если его исключат из сборной Ирана.

- Из-за правил сборной я не должен говорить, но я уже не могу держать это в себе. Пусть меня удалят из команды, но это не стоит и волоса с головы иранской женщины. Пусть им будет стыдно за то, как легко они убивают людей, - написал Азмун в социальной сети.

Сборной Ирана предстоит сыграть на чемпионате мира с очень щекотливыми соперниками - англичанами (бывшие колонизаторы Ирана), США (геополитический враг Ирана) и Уэльсом (еще один представитель Великобритании, или, фактически, Британской империи).