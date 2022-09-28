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Чемпионат мира по футболу 2022

Азмун: «Не могу больше молчать»

28 Сентября 2022 • 04:38 Комментировать
Англия
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Иран
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21.11 16:00

Бывший нападающий казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Сердар Азмун сегодня выступает в Германии за леверкузенский «Байер». Он решил высказаться по поводу волнений, которые имеют место в Иране. Азмун заявил, что не может больше молчать, даже если его исключат из сборной Ирана.

- Из-за правил сборной я не должен говорить, но я уже не могу держать это в себе. Пусть меня удалят из команды, но это не стоит и волоса с головы иранской женщины. Пусть им будет стыдно за то, как легко они убивают людей, - написал Азмун в социальной сети.

Сборной Ирана предстоит сыграть на чемпионате мира с очень щекотливыми соперниками - англичанами (бывшие колонизаторы Ирана), США (геополитический враг Ирана) и Уэльсом (еще один представитель Великобритании, или, фактически, Британской империи).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун
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АНГЛИЯ ИРАН
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