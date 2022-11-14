Иран: как выступит сборная на чемпионате мира в Катаре - прогноз

Сборная Ирана начнёт своё выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре 21 ноября матчем против Англии. Представляем вашему вниманию иранскую дружину.

История выступлений сборной Ирана на чемпионатах мира

Сборная Ирана в шестой раз выступит на чемпионате мира. За предыдущие пять попыток азиатская команда ни разу не сумела выйти из группы. Более того, на счету иранцев всего две победы за всё это время. Четыре года назад «принцы Персии» имели шансы выйти в 1/8 финала, но в очной встрече с португальцами разошлись миром, что вывело европейцев в плей-офф.

Кто попал в группу со сборной Ирана на чемпионате мира

Иран попал в группу «англосаксов», как сейчас принято говорить. Тут полный набор – две сборные из Великобритании (Англия и Уэльс), а также США. Учитывая политическую составляющую, для Ирана такая компания серьёзная. Ну и с футбольной точки зрения у азиатов, кажется, больших шансов нет.

Как выступит и какое место займёт сборная Ирана на чемпионате мира

Откровенно говоря, нет никаких предпосылок верить, что сборная Ирана выйдет из группы. Даже по меркам Азии эту команду нельзя назвать сильнейшей. При этом соперники у Ирана серьёзные – тут и финалист последнего Евро Англия, стремительно прогрессирующая сборная США и вечно кусачий Уэльс.

Состав сборной Ирана

Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина»), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»).

Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор»), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли»), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Араби»), Садег Мохаррами («Локомотива» Загреб), Милад Мохаммади («Гент»), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»).

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Вайле»), Али Карими («Кайсериспор»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Мехди Тораби («Персеполис»).

Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Карим Ансарифард (АЕК).

Главные потери сборной Ирана перед чемпионатом мира

У сборной Ирана две потери накануне чемпионата мира, но вряд ли они серьёзно скажутся на результате. Из-за травм выбыл 35-летний ветеран Омид Эбрахими и 21-летний новичок национальной команды Аллахяр Сайядманеш. Также наставник не вызвал в команду по игровым причинам защитника Омида Нурафкана, хавбека Милада Сарлака и нападающего Кавеха Резаеи, но они все выступают во внутреннем чемпионате, так что потерями их не назвать.

Расписание матчей сборной Ирана

21 ноября в 16:00 – Англия – Иран;

25 ноября в 13:00 – Уэльс – Иран;

29 ноября в 22:00 – Иран – США.

Какие шансы сборной Ирана победить на чемпионате мира – прогноз

Никаких. Даже выход из группы для сборной Ирана станет самой настоящей сенсацией, в которую крайне сложно поверить. Говорить же о каком-то далёком продвижении не приходится.

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Капитан сборной Ирана

Капитаном сборной страны на чемпионате мира будет защитник, которого иранская федерация футбола… пожизненно отстранила. Эхсан Хаджсафи в 2017 году принял участие в матче Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. В Иране запрещено участвовать в соревнованиях с израильтянами, так как эту страну не признают. Хаджсафи был пожизненно отстранен от матчей сборной Ирана, но после публичных извинений со стороны защитника его вернули.

Хаджсафи выступает за сборную Ирана с 2008 года, а первым чемпионатом мира для него был турнир в 2014-м. В Бразилии защитник провёл все три матча. В 2018-м на мундиале в России Хаджсафи также провёл все три встречи.

Главный тренер сборной Ирана

Как и четыре года назад, сборную Ирана возглавляет Карлуш Кейруш. Причём португалец успел уехать из страны, поработать с национальными командами Колумбии и Египта, а осенью вернулся.

В целом у Кейруша богатейшая тренерская карьера. Он возглавлял сборную Португалии дважды, работал ассистентом сэра Алекса Фергюсона в «МЮ», был главным в «Реале», трудился в национальных командах ОАЭ и ЮАР. Правда, трофеев в его коллекции мало. Он дважды с португальцами побеждал на молодёжном чемпионате мира, брал Кубок Португалии, а также суперкубки на родине и в Испании.

Где смотреть матчи сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.