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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фердинанд восхищён игрой Беллингема

21 Ноября 2022 • 21:01 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

Бывший защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема в поединке первого тура группового этапа ЧМ-2022 против национальной команды Ирана.

«В предматчевом интервью Джуд излучал уверенность. На поле он проявил себя так же. Беллингем невероятно играет для своего юного возраста. Это прекрасный футболист. Никто из игроков моего поколения не делал такого в 19 лет. Потрясающее выступление», - передает слова Фердинанда BBC Sport.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. Во втором туре британцы встретятся с США.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рио Фердинанд Джуд Беллингем
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