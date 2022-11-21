Тареми забил самый поздний гол в основное время матча чемпионата мира

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три гола англичане забили во второй половине встречи, но и Иран, проснувшись, забил дважды. Оба гола записал на свой счет нападающий португальского «Порту» Мехди Тареми.

Свой второй мяч он забил с назначенного в самом конце компенсированного времени одиннадцатиметрового удара, и, как оказалось, этот гол на 102:30 стал самым поздним в истории чемпионатов мира, в основное время матча, разумеется.