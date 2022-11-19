Стерлинг: «Уокер – один из быстрейших людей на планете»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением о своём товарище по сборной Англии Кайле Уокере.

Участие 32-летнего правого защитника «Манчестер Сити» в турнире было под вопросом из-за травмы, однако игрок попал в финальную заявку Гарета Саутгейта.

«Уокер – настоящий зверь, специалист игры один в один. Он определённо входит в число быстрейших людей на всей планете – возможно, он даже был бы лучшим, если бы не Усэйн Болт. С годами Кайл впечатляет всё больше и больше», – цитирует GQ Sports Рахима Стерлинга.

На счету Кайла Уокера 70 матчей за сборную Англии с момента дебюта в 2011 году под руководством Фабио Капелло.