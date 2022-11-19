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Стерлинг: «Уокер – один из быстрейших людей на планете»

19 Ноября 2022 • 02:08 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением о своём товарище по сборной Англии Кайле Уокере.

Участие 32-летнего правого защитника «Манчестер Сити» в турнире было под вопросом из-за травмы, однако игрок попал в финальную заявку Гарета Саутгейта.

«Уокер – настоящий зверь, специалист игры один в один. Он определённо входит в число быстрейших людей на всей планете – возможно, он даже был бы лучшим, если бы не Усэйн Болт. С годами Кайл впечатляет всё больше и больше», – цитирует GQ Sports Рахима Стерлинга.

На счету Кайла Уокера 70 матчей за сборную Англии с момента дебюта в 2011 году под руководством Фабио Капелло.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер Рахим Стерлинг
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АНГЛИЯ ИРАН
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