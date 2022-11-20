​Мэддисон не сыграет с Ираном – Саутгейт

В понедельник сборная Англии будет начинать свой путь на чемпионате мира. Команда Гарета Саутгейта сыграет против Ирана. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт на предматчевой пресс-конференции коснулся кадровой ситуации. По словам специалиста, полузащитник Джеймс Мэддисон не сыграет в первом матче команды на мундиале. Также Саутгейт отметил, что игру наверняка пропустит защитник Кайл Уокер.

Матч сборных Англии и Ирана стартует 21 ноября в 16:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Помимо сборных Англии и Ирана в группе В также выступят команды США и Уэльса.