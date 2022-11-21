Триппьер: «Восхищены победой»

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три англичане забили во второй половине встречи, в итоге победив со счетом 6:2. События игры прокомментировал защитник английской сборной Кьеран Триппьер.

- Мы хотели начать чемпионат с должной ноты, и мы забили шесть голов. Прекрасная победа, все восхищены ею. Но, в то же время я, как и другие защитники, разочарованы тем, что пропустили да мяча. Я не видел повтор с пенальти в наши ворота, но раз рефери назначил его, нам надо относиться к этому профессионально, - цитирует слова Триппьера BBC Sport.