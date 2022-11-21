Смородская: «Было бы хорошо, если в РПЛ будет движение против расизма»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как относится к тому, что футболисты преклоняют колени перед матчами в знак поддержки BLM.

По словам Смородской, она с уважением относится к борьбе с расизмом, однако отметила, что сборная России вряд ли согласится делать то же самое.

«У меня вызывают уважение игроки сборной Англии, преклоняющих колено на чемпионате мира. Вряд ли сборная России сможет подхватить традицию, но было бы хорошо, если в РПЛ будет такое движение против расизма», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, в данную минуту сборная Англии проводит свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Ирана. Сейчас идёт первый тайм, счёт пока не открыт — 0:0.