Рой Кин оценил игру Беллингема

Экс-футболист сборной Ирландии и «МЮ» Рой Кин высказался об игре английского полузащитника Джуда Беллингема в поединке против Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Удивительный игрок. Он уже сейчас просто великолепен. Беллингем очень зрело действует на поле. Он хорош в плане физики, принятия решений и навыков. На его счету отличный гол. А как он говорил с журналистами после окончания игры? Этот парень говорит не по годам зрело. У него есть все для успешной карьеры», - передает слова Роя ITV.

Англия разгромила Иран со счетом 6:2. Во втором туре подопечные Гарета Саутгейта встретятся с США.