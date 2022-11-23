Де Йонг оценил гол Стерлинга в матче с Ираном

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Найджел де Йонг высказался о голе английского вингера Рахима Стерлинга в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против команды Ирана (6:2).

«Отлично, это первый гол для Рахима на чемпионате мира. У него сейчас непростые времена после перехода из «Ман Сити» в «Челси». Я рад, что он сумел отметиться забитым мячом. Его можно назвать лидером сборной», - передает слова Найджела HITC.

Этот гол стал для Стерлинга 20-м в футболке «трёх львов».

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии встретится с национальной командой США. Поединок состоится в пятницу, 25 ноября.