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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кто выйдет из группы В на чемпионате мира

15 Ноября 2022 • 14:36 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.35 X 4.60 2 12.00
21.11 16:00

Группа В обладает интересным составом участников, если смотреть на политическую составляющую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из этого квартета пробьётся в плей-офф.

В нынешнее время очень сложно уйти от навешивания политических ярлыков при разговоре о чём-либо. Группа В на чемпионате мира в этом смысле выглядит особенно. Три сборные из мира «англосаксов» будут противостоять Ирану. Кроме азиатской команды в квартет попали Англия и Уэльс, а также США.

Если отойти от политики, то с футбольной точки зрения большого соперничества в этом квартете ждать, кажется, не приходится. Фаворитами  группы, конечно, являются англичане. Финалисты последнего Евро и полуфиналисты чемпионата мира в России должны выходить без видимых проблем. Собственно, проблемы себе могут создать англичане только сами. Правда, судя по их последнему выступлению в Лиге наций УЕФА, подопечные Саутгейта на это способны. И всё же соперники англичан выглядят слабее, и просто за счёт класса исполнителей «три льва» должны выходить в 1/8 без видимых сложностей.

Фаворитами в борьбе за вторую путёвку являются американцы. У «звёздно-полосатых» хороший состав, где есть яркие исполнители. Сборная США оправилась от позора четырёхлетней давности, когда не сумела пробиться на мундиаль, и теперь готова дать нынешнему поколению хороший опыт накануне следующего домашнего чемпионата мира. Сильные исполнители и выстроенная игра дают американцам хорошие шансы занять вторую строчку.

При этом сборная США имеет не самый простой календарь. Уже в первом туре их ждёт, по сути, решающий поединок с Уэльсом, от которого многое будет зависеть. После этого предстоит сыграть с англичанами, которые ко второму туру точно ещё ничего не решат. В этом смысле валлийцам проще. Они могут рассчитывать, что к третьему туру подопечные Саутгейта все свои вопросы решат, и британское дерби хоть и будет принципиально, может не иметь спортивной интриги.

Сборная Уэльса – это во многом команда одного человека. Тем не менее Гарет Бэйл даже в лучшей своей форме вряд ли сможет вытащить команду в плей-офф. Всё же и англичане, и американцы обладают набором сильных исполнителей, которые должны будут сделать своё дело. Если же Бэйл всё же выдаст ещё один гениальный турнир, то Уэльс может вмешаться в борьбу за попадание в плей-офф.

Что касается Ирана, то в его шансы на выход в 1/8 не верится абсолютно. Главной звездой команды является Сердар Азмун, который плотно сидит на скамейке запасных в «Байере». Конечно, есть ещё Мехди Тареми и Алиреза Джаханбахш, но всё же это выглядит не очень серьёзно по сравнению со звёздами Англии и США. Сборная Ирана не блещет в последние годы на уровне Кубка Азии, так что очень сложно себе представить, что они смогут показать себя на мундиале с положительной точки зрения.

В общем, Англия – явный фаворит в борьбе за выход из группы. Сборная США должна занять второе место, если только не опростоволосится в поединке с Уэльсом. Что касается дружины Гарета Бэйла, то она поборется, но вряд ли сумеет прыгнуть выше третьей строчки, при этом уж Иран опережать точно должна.

Роман Андреев

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АНГЛИЯ ИРАН
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