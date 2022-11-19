Фоден — о чемпионате мира: «Жаль, что Италии здесь нет, чтобы мы могли отомстить за чемпионат Европы»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден высказался об отсутствии действующего чемпиона Европы Италии на предстоящем чемпионате мира.

«Жаль, что Италии здесь нет, чтобы мы могли отомстить им за чемпионат Европы», — приводит слова Фодена Daily Express.

Напомним, что в прошлом году именно англичане уступили итальянцам в финальной игре чемпиона Европы. Основное время той встречи завершилось вничью со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались подопечные Роберто Манчини.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Стартовая игра турнира между Катаром и Эквадором состоится уже завтра. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.