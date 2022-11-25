Титов назвал лучшие команды после первого тура группового этапа ЧМ-2022

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов назвал лучшие сборные по итогам первого тура группового этапа турнира в Катаре.

Среди оправдывающих надежды команд Титов отметил сборные таких стран, как Франция, Испания, Англия и Бразилия. Как приятное открытие в дополнение к этим коллективам спартаковец добавил и Канаду и Японию.

«Надо отдать должное японцам. Как японцы за считаные годы прибавили в мастерстве, на какой скорости они работают с мячом и без него!» - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Эксперт считает, что если судить по красоте забитых в первом туре голов, то следует ожидать ещё не одну сенсацию на этом чемпионате мира.