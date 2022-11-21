Сака удвоил перевес сборной Англии в матче с иранцами

На 43-й минуте матча чемпионата мира между сборными Англии и Ирана был забит второй мяч. После розыгрыша углового с левого фланга британской командой Гарри Магуайр здорово сыграл на «втором этаже» и сбросил мяч на Букайо Саку, который эффектно с левой ноги пробил в правый верхний угол ворот.

Напомним, что ранее счет открыл Джуд Беллингем ударом головой. К игровому времени первого тайма будет добавлено много минут из-за травмы головы иранского голкипера.

В 22:00 стартует второй матч в этой группе чемпионата мира. На поле выйдут сборные США и Уэльса.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.