Магуайр: «Люди видят в футболистах роботов, но мы испытываем боль и разочарование, когда играем плохо»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что испытывают футболисты после неудачных игр.

29-летний защитник признался, что не любит жалеть себя, однако испытывает разочарование и боль в те моменты, когда ему не удаётся показать свою лучшую игру.

«Люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций, но они у нас есть. Мы испытываем боль и разочарование, когда играем плохо», — цитирует Магуайра The Times.

Напомним, что Магуайр попал в окончательный состав сборной Англии на чемпионат мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.