Эриксен поделился эмоциями после первого гола за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался после победы команды над «Фулхэмом» (2:1) в матче Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» вырвали три очка, забив на последних минутах, а Эриксен стал героем встречи, отметившись голом и результативной передачей.

«Очень тяжёлая игра, сейчас мы должны просто радоваться победе. Мой первый гол за «Манчестер Юнайтед» состоялся очень вовремя. Я должен был забивать несколько раз в предыдущих матчах, и я очень рад, что мне удалось сделать это в последней игре перед чемпионатом мира. Мы выглядели гораздо лучше, чем в неудачном матче прошлого тура против «Астон Виллы», – приводит BBC слова датчанина.