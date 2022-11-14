Бруну Фернандеш: «Было важно победить»

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов. Выступление своей команды прокомментировал португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш:

- Для нас было важно победить, потому что в прошлом матче мы проиграли. Мы вернулись на победные рельсы. Но это было нелегко. «Фулхэм» создал нам много проблем, они играли удивительно напористо, так что три очка приносят еще большее удовлетворение, - цитирует слова Фернандеша Sky Sports.