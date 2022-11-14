Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш: «Было важно победить»

14 Ноября 2022 • 08:39 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов. Выступление своей команды прокомментировал португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш:

- Для нас было важно победить, потому что в прошлом матче мы проиграли. Мы вернулись на победные рельсы. Но это было нелегко. «Фулхэм» создал нам много проблем, они играли удивительно напористо, так что три очка приносят еще большее удовлетворение, - цитирует слова Фернандеша Sky Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
09:06 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - об интервью Роналду: «99% фанатов будут на стороне тен Хага»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Чтобы выигрывать трофеи, нужна команда»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Было важно победить»
08:06 · Англия. Премьер-лига
Конте поведал, за кого будет болеть на чемпионате мира
07:12 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш похвалил Гарначо
05:51 · Англия. Премьер-лига
Дэн Джеймс - 10-й экс-игрок в АПЛ, который забил своему бывшему клубу - «Манчестер Юнайтед»
05:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - команда, которая чаще всего побеждает в Лондоне в матчах АПЛ
05:05 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: «Мы снова не заслужили такое поражение»
03:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду процитировал Пикассо и намекнул на уход из «МЮ»
03:04 · Англия. Премьер-лига
Английские СМИ: «Роналду дал скандальное интервью, чтобы добиться скорейшего ухода из «МЮ»
02:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «С тех пор, как сэр Алекс ушёл, я не заметил никакого развития клуба»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказывается комментировать скандальные заявления Роналду
02:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «МЮ» шокировал весь мир, назначив Рангника – я даже не знал, кто это такой»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду дерзко ответил на критику Руни 3
Все новости
Рекомендуем