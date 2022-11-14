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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «МЮ» шокировал весь мир, назначив Рангника – я даже не знал, кто это такой»

14 Ноября 2022 • 01:48 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает нелепым решение клуба назначить главным тренером Ральфа Рангника.

Напомним, что в декабре прошлого года немец занял пост временного рулевого «красных дьяволов», сменив Уле Гуннара Сульшера. По окончании сезона 2021/22 Рангник покинул должность, финишировав с командой на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Решение такого крупного клуба, как «Манчестер Юнайтед», назначить спортивного директора Рангника главным тренером поразило не только меня, но и весь мир. Этот парень даже не тренер. Как можно возглавлять «Манчестер Юнайтед», не будучи тренером? Я даже никогда не слышал о нём ранее», – цитирует Пирс Морган 37-летнего португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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