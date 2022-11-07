Чупо-Мотинг не заменит Роналду в «МЮ»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в январе.

Английский клуб проявляет серьёзный интерес к 33-летнему футболисту и уже обращался к «Баварии» по поводу трансфера, рассматривая его в качестве замены Криштиану Роналду на острие атаки. По информации авторитетного издания Sky Sport, переход не состоится, поскольку камерунец договорился с руководством мюнхенцев о подписании нового контракта после завершения чемпионата мира.

Эрик Чупо-Мотинг стал автором десяти забитых мячей и трёх результативных передач в 14 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне.