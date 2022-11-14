Фердинанд: «С Криштиану Роналду всё кончено»

Знаменитый в прошлом английский футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об интервью Криштиану Роналду.

«Для меня ситуация предельно ясна. С Криштиану Роналду всё кончено. Роман с «Манчестер Юнайтед» завершён. Я не вижу, чтобы он выступил за клуб снова. Криштиану прекрасно знает: если ты оскорбляешь тренера, который строит проект, то пути назад нет, поэтому он обманул клуб и поставил их в положение, когда нет пути назад, и не важно хочет ли кто-нибудь сохранить Криштиану, теперь они не смогут этого сделать после того, что он сказал», — приводит слова экс-защитника английской сборной издание Manchester Evening News. По мнению эксперта, вне зависимости от длительности интервью Пирсу Моргану, слова, сказанные Роналду, решили судьбу португальца в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что накануне Криштиану грубо высказался о руководстве «красных дьяволов», о главном тренере Эрика тен Хага и бывшем наставнике Ральфа Рангника, а также о легенде клуба Уэйна Руни.