Марсьяль: «Требования тен Хага подходят мне идеально»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился мыслями о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он очень хороший тренер и дотошный человек, который обращает внимание на мельчайшие детали. Он хочет видеть в нашем исполнении качественный футбол с активным прессингом сразу после потери мяча. Такие требования идеально подходят мне и моему стилю игры», – отметил французский футболист.

Антони Марсьяль провёл пять матчей в нынешнем сезоне под руководством тен Хага, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Значительную часть кампании 26-летний форвард пропустил из-за травмы.