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Марсьяль: «Требования тен Хага подходят мне идеально»

09 Ноября 2022 • 20:41 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.90 X 3.90 2 1.85
13.11 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился мыслями о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он очень хороший тренер и дотошный человек, который обращает внимание на мельчайшие детали. Он хочет видеть в нашем исполнении качественный футбол с активным прессингом сразу после потери мяча. Такие требования идеально подходят мне и моему стилю игры», – отметил французский футболист.

Антони Марсьяль провёл пять матчей в нынешнем сезоне под руководством тен Хага, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Значительную часть кампании 26-летний форвард пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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