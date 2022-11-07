Влахович и Фелиш не перейдут в «Манчестер Юнайтед»

Нападающие Душан Влахович и Жоау Фелиш не являются трансферными целями «Манчестер Юнайтед».

Как неоднократно сообщали различные источники, «красные дьяволы» рассчитывают усилить атаку, поэтому уже зимой могут значительно потратиться на приобретение звёздного форварда. Среди основных целей назывались Душан Влахович из «Ювентуса» и Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико», однако, по данным Sky Sport, «Манчестер Юнайтед» не претендует ни на серба, ни на португальца – никаких переговоров по ним не планируется.

Напомним, что ранее тот же ресурс сообщил, что английский гранд не сможет приобрести нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга, поскольку тот предпочитает остаться в Мюнхене.