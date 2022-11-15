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Сестра Роналду: «Ты всё правильно сказал, горжусь тобой»

15 Ноября 2022 • 04:20 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Эльма Авейро, сестра португальского супернападающего Криштиану Роналду, похвалила его за скандальное интервью, которое взорвало всю английскую футбольную общественность. Многие считают это интервью прощальным в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

- Я всегда горжусь тобой, горжусь и сейчас - ты сказал правду, - написала Эльма в своей социальной сети.

Криштиану Роналду, выступавший в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2009 год, вернулся в состав клуба летом 2021 года, но по мере погружения команды в кризис отношения с прессой и руководством становились все более натянутыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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