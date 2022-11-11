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​Тен Хаг – о будущем ван де Бека: «Аренда не имеет смысла»

11 Ноября 2022 • 18:42 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.85 X 3.90 2 1.85
13.11 19:30

Полузащитник Донни ван де Бек никак не может заиграть в «Манчестер Юнайтед». Всё чаще в СМИ появляется информация о том, что в зимнее трансферное окно нидерландец может уйти в аренду. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Аренда не имеет смысла. Либо он находит себя и проявляет себя здесь, либо уходит. Но я считаю, что у ван де Бека есть будущее в «Манчестер Юнайтед». У него есть здесь перспективы. Но конкуренция действительно высока», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Донни ван де Бек провёл на поле только 215 минут в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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