​Тен Хаг – о будущем ван де Бека: «Аренда не имеет смысла»

Полузащитник Донни ван де Бек никак не может заиграть в «Манчестер Юнайтед». Всё чаще в СМИ появляется информация о том, что в зимнее трансферное окно нидерландец может уйти в аренду. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Аренда не имеет смысла. Либо он находит себя и проявляет себя здесь, либо уходит. Но я считаю, что у ван де Бека есть будущее в «Манчестер Юнайтед». У него есть здесь перспективы. Но конкуренция действительно высока», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Донни ван де Бек провёл на поле только 215 минут в семи матчах.