Роналду дерзко ответил на критику Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на слова своего бывшего товарища по команде Уэйна Руни.

Недавно экс-форвард «красных дьяволов» назвал поведение португальца в нынешнем сезоне «неприемлемым», обвинив того в неуважении к клубу.

«Не знаю, почему Руни так яро меня критикует, – цитирует Пирс Морган 37-летнего форварда. – Вероятно, потому что он уже завершил игровую карьеру, а я до сих пор выступаю на высоком уровне», – сказал Роналду.

Уэйн Руни повесил бутсы на гвоздь в 2021 году, став тренером. В настоящий момент англичанин, являющийся, к слову, ровесником Роналду, занимает пост наставника американского «Ди Си Юнайтед».