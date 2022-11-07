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Тен Хаг обозначил главную трансферную цель «МЮ» на 2023 год слухи

07 Ноября 2022 • 22:25 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
1 3.10 X 3.90 2 2.12
11.11 22:30

«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Джуда Беллингема следующим летом.

Согласно сведениям авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, Беллингем – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» на следующий год. Клуб давно следит за успехами 19-летнего хавбека дортмундской «Боруссии», и наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг настаивает на трансфере, который, как ожидается, обойдётся в 150 млн евро. Впрочем, шансы «Юнайтед» на подписание восходящей суперзвезды не слишком велики, поскольку на футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Джуд Беллингем отметился девятью голами и двумя ассистами в 20 матчах за «Боруссию» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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