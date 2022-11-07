«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Джуда Беллингема следующим летом.

Согласно сведениям авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, Беллингем – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» на следующий год. Клуб давно следит за успехами 19-летнего хавбека дортмундской «Боруссии», и наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг настаивает на трансфере, который, как ожидается, обойдётся в 150 млн евро. Впрочем, шансы «Юнайтед» на подписание восходящей суперзвезды не слишком велики, поскольку на футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Джуд Беллингем отметился девятью голами и двумя ассистами в 20 матчах за «Боруссию» в нынешнем сезоне.