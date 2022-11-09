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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес может переехать в АПЛ

09 Ноября 2022 • 21:35 Комментировать
Эшторил
...
Бенфика
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Через 1 ч. 45 мин.

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям The Sun, подопечные Эрика тен Хага планируют оформить переход футболиста уже в январе. При этом стоит отметить, что на игрока уже есть большой спрос. Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Барселоны».

По информации источника, «Бенфика» не планирует расставаться со своим хавбеком минимум до конца текущего сезона, а сумма отступных в контракте игрока составляет 120,5 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец провел 22 матча с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре ассиста.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Энцо Фернандес
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ЭШТОРИЛ БЕНФИКА
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