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Тен Хаг назвал лучшую позицию для Рэшфорда

07 Ноября 2022 • 11:27 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
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13.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какую позицию считает самой подходящей для нападающего Маркуса Рэшфорда, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды с 7 голами во всех турнирах.

«Лучшая позиция для Рэшфорда — «девятка» или левый вингер. В передней линии у нас есть свои проблемы, и в игре с «Астон Виллой» мы выпустили самый сбалансированный состав, который у нас имеется», – заявил тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Напомним, в конце сезона у Рэшфорда заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны пока так и не согласовали условия нового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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