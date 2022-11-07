Тен Хаг назвал лучшую позицию для Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какую позицию считает самой подходящей для нападающего Маркуса Рэшфорда, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды с 7 голами во всех турнирах.

«Лучшая позиция для Рэшфорда — «девятка» или левый вингер. В передней линии у нас есть свои проблемы, и в игре с «Астон Виллой» мы выпустили самый сбалансированный состав, который у нас имеется», – заявил тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Напомним, в конце сезона у Рэшфорда заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны пока так и не согласовали условия нового соглашения.