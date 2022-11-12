У Роналду обнаружились проблемы со здоровьем в преддверии ЧМ-2022

У звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обнаружились проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

По сообщениям источника, Роналду не появился на базе английского клуба 12 ноября. Кроме того, уточняется, что португалец не отправился вместе с командой на выездной поединок с лондонским «Фулхэмом», который состоится уже завтра, 13 ноября.

До старта чемпионата мира – 2022 в Катаре остаётся немногим более недели. Первый матч Португалии на турнире запланирован на 24 ноября.