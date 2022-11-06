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«МЮ» отказался платить 50 млн евро за одного из самых результативных игроков Европы

06 Ноября 2022 • 23:40 Комментировать (1)
ПСВ
...
АЗ Алкмар
12.11 23:00

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» не стал подписывать Коди Гакпо, о чём, вероятно, может пожалеть в будущем.

23-летний нападающий ПСВ пользовался серьёзным спросом на трансферном рынке, но именно «красные дьяволы» назывались главными претендентами на нидерландского футболиста. По информации Фабрицио Романо, эйндховенский клуб был готов продать Гакпо за 50 млн евро, однако официального предложения от «Юнайтед» так и не поступило, о чём в интервью ESPN поведал директор ПСВ.

В активе Коди Гакпо 13 голов и 17 ассистов в 23 матчах нынешнего сезона. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» летом приобрёл Антони, заплатив «Аяксу» 95 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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ПСВ АЗ АЛКМАР
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
06 Ноября 2022 в 23:59
Толку-то от его возможного приобретения? Процентов 90 %, что заглох бы...
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