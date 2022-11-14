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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо хочет перейти в «Манчестер Сити»

14 Ноября 2022 • 13:26 Комментировать
ПСВ
0:1
АЗ Алкмаар
окончен

Талантливый нападающий ПСВ Коди Гакпо определился с клубом, в чьей футболке он хочет выступать.

По информации NOS, игрок нидерландской сборной планирует присоединиться к «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» стали приоритетным вариантом из-за желания форварда развиваться как футболист.

По информации СМИ, за последнее время Гакпо активно просматривали скауты крупнейших команд Европы, а особой активностью отметились топ-клубы Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне на счету Коди 13 голов при 17 ассистах в 24 поединках во всех состязаниях.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Коди Гакпо
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