Гакпо хочет перейти в «Манчестер Сити»

Талантливый нападающий ПСВ Коди Гакпо определился с клубом, в чьей футболке он хочет выступать.

По информации NOS, игрок нидерландской сборной планирует присоединиться к «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» стали приоритетным вариантом из-за желания форварда развиваться как футболист.

По информации СМИ, за последнее время Гакпо активно просматривали скауты крупнейших команд Европы, а особой активностью отметились топ-клубы Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне на счету Коди 13 голов при 17 ассистах в 24 поединках во всех состязаниях.